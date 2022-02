La guerra partigiana di Kiev: ex contabili che preparano molotov, ronde armate contro i sabotatori russi. “Dobbiamo farci trovare preparati” (Di domenica 27 febbraio 2022) Da resistenza passiva a resistenza attiva. La società civile ucraina si organizza per un’autodifesa territoriale che potrebbe durare a lungo. Da una parte c’è l’esercito, che finora sta svolgendo egregiamente il proprio lavoro, nonostante la differenza di forze in campo. Dall’altra c’è un movimento popolare che assomiglia sempre più a una guerra partigiana, che nei prossimi giorni, settimane e forse mesi potrebbe combattersi quartiere per quartiere, casa per casa. C’è chi, legittimamente e comprensibilmente se n’è andato nelle regioni occidentali oppure all’estero; e chi, invece, non vuole lasciare la propria terra in mano a Putin. “Stiamo organizzando dei comitati locali per essere pronti ad affrontare lo scontro con i russi. In tutti i modi cerchiamo di aiutare il nostro esercito ma come cittadini vogliamo anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Da resistenza passiva a resistenza attiva. La società civile ucraina si organizza per un’autodifesa territoriale che potrebbe durare a lungo. Da una parte c’è l’esercito, che finora sta svolgendo egregiamente il proprio lavoro, nonostante la differenza di forze in campo. Dall’altra c’è un movimento popolare che assomiglia sempre più a una, che nei prossimi giorni, settimane e forse mesi potrebbe combattersi quartiere per quartiere, casa per casa. C’è chi, legittimamente e comprensibilmente se n’è andato nelle regioni occidentali oppure all’estero; e chi, invece, non vuole lasciare la propria terra in mano a Putin. “Stiamo organizzando dei comitati locali per essere pronti ad affrontare lo scon i. In tutti i modi cerchiamo di aiutare il nostro esercito ma come cittadini vogliamo anche ...

