La guerra di Putin è il segno della debolezza del suo regime (Di domenica 27 febbraio 2022) La Russia è passata all'azione militare in Ucraina, una mossa che pensavamo aver consegnato ai libri di storia. Si tratta di un'ennesima e per molti versi assurda pretesa ideologica di risolvere le proprie contradizioni con la guerra, una vera e propria fuga in avanti per una leadership arroccata alla manichea visione dell'uso della violenza e della forza come fattore assoluto, sia di interpretazione del mondo sia di momento risolutivo. La Russia oscilla fra un'interpretazione ultranazionalista della propria storia e una teoria dell'occidente nemico, due elementi che si scontrano con la realtà dei fatti ma anche con il buon senso. La storia del Novecento, e non soltanto, ci ha insegnato a diffidare di queste visioni che sono sempre finite male per chi le ha adoperate. Il regime russo pagherà ...

