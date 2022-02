La folla di civili ucraini che respinge (pacificamente) il tank russo | VIDEO (Di domenica 27 febbraio 2022) Camminano piano, stretti nei loro giacconi, nei berretti calati a coprire perfino le orecchie, dal freddo gelido di questo febbraio. Davanti a loro un carrarmato russo, che lentamente, indietreggia di fronte alla loro camminata pacifica. È quello che sta succedendo in Ucraina, dove decine di civili, per lo più uomini con i capelli bianchi, la bicicletta al fianco, hanno iniziato a camminare tutti insieme per bloccare un tank russo a Koryukivka, nel nord del Paese. Con le mani nelle tasche, in modo assolutamente pacifico, hanno marciato, senza lasciare al mezzo altra scelta se non quella di indietreggiare. Una camminata pacifica, una marcia che è valsa più di qualsiasi offensiva. La scena è stata ripresa da un VIDEO diffuso sui social e rilanciato dalla Bbc. La folla di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Camminano piano, stretti nei loro giacconi, nei berretti calati a coprire perfino le orecchie, dal freddo gelido di questo febbraio. Davanti a loro un carrarmato, che lentamente, indietreggia di fronte alla loro camminata pacifica. È quello che sta succedendo in Ucraina, dove decine di, per lo più uomini con i capelli bianchi, la bicicletta al fianco, hanno iniziato a camminare tutti insieme per bloccare una Koryukivka, nel nord del Paese. Con le mani nelle tasche, in modo assolutamente pacifico, hanno marciato, senza lasciare al mezzo altra scelta se non quella di indietreggiare. Una camminata pacifica, una marcia che è valsa più di qualsiasi offensiva. La scena è stata ripresa da undiffuso sui social e rilanciato dalla Bbc. Ladi ...

