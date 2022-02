La Fifa sanziona la Russia: gare in campo neutro e senza nome (Di domenica 27 febbraio 2022) Anche il calcio decide le prime sanzioni nei confronti della Russia dopo l’attacco nei confronti dell’Ucraina. Ha prendere la decisione la Fifa che ha stabilito che nessuna competizione internazionale potrà essere giocata in territorio russo, con le partite «casalinghe» che saranno disputate in campo neutro e senza spettatori; inoltre, la Russia non potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione «Football Union of Russia (RFU)». Tra le misure prese anche quella relativa alle bandiere e agli inni che non potranno essere utilizzati. A stabilire all’unanimità «le prime misure immediate» in merito al conflitto in Ucraina l’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa, «in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Anche il calcio decide le prime sanzioni nei confronti delladopo l’attacco nei confronti dell’Ucraina. Ha prendere la decisione lache ha stabilito che nessuna competizione internazionale potrà essere giocata in territorio russo, con le partite «casalinghe» che saranno disputate inspettatori; inoltre, lanon potrà partecipare con il suo, ma sotto la denominazione «Football Union of(RFU)». Tra le misure prese anche quella relativa alle bandiere e agli inni che non potranno essere utilizzati. A stabilire all’unanimità «le prime misure immediate» in merito al conflitto in Ucraina l’Ufficio di presidenza del Consiglio, «in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico ...

