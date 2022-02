La Fifa contro la Nazionale Russia: «Via bandiera, inno e nome: partite in casa a campo neutro e porte chiuse» (Di domenica 27 febbraio 2022) La Nazionale Russa dovrà giocare le prossime partite casalinghe in campo neutro e a porte chiuse, con un altro nome e senza il suo inno. La Fifa ha deciso di punire Mosca per l’invasione dell’Ucraina con una: «dura condanna alle azioni russe e pieno supporto all’Ucraina». Perciò la Russia comparirà nei tabelloni delle prossime partite, a cominciare dai playoff per i Mondiali in Qatar, con la denominazione di «Unione calcistica russa» (Football union of Russia, Rfu) e dovrà anche rinunciare alla propria bandiera. Sempre che la Nazionale russa riesca a trovare avversari disposti a scendere in campo per disputare le ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) LaRussa dovrà giocare le prossimelinghe ine a, con un altroe senza il suo. Laha deciso di punire Mosca per l’invasione dell’Ucraina con una: «dura condanna alle azioni russe e pieno supporto all’Ucraina». Perciò lacomparirà nei tabelloni delle prossime, a cominciare dai playoff per i Mondiali in Qatar, con la denominazione di «Unione calcistica russa» (Football union of, Rfu) e dovrà anche rinunciare alla propria. Sempre che larussa riesca a trovare avversari disposti a scendere inper disputare le ...

