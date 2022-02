(Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente, Noel Le Graet, ha commentato la guerra in atto in Ucraina dichiarando che non si opporrebbe se la Fifa decidesse l’esclusionedai Mondiali. In un’intervista a Le Parisien, commentando la decisione di Polonia e Svezia di non giocare contro la nazionale russa (seguite oggi anche dalla Repubblica Ceca) ha dichiarato: «Non ne ho ancora discusso con altre federazioni. Sono favorevoledal prossimo. Questo è il mio primo impulso. Di solito, credo che lo sport debba riconciliare le persone e alleviare le tensioni. Ma questo sta andando troppo oltre. E il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale. Di certo non mi opporrò ...

Advertising

napolista : La Federcalcio francese: «Siamo favorevoli all’esclusione della Russia dal Mondiale» Il presidente Le Graet a Le P… - EdoardoQuaquini : RT @PietroSalvatori: La federcalcio francese ha chiesto l'esclusione della Russia dai mondiali di Quatar 2022 - DoeJohnhdoe : RT @PietroSalvatori: La federcalcio francese ha chiesto l'esclusione della Russia dai mondiali di Quatar 2022 - DFianoli : RT @PietroSalvatori: La federcalcio francese ha chiesto l'esclusione della Russia dai mondiali di Quatar 2022 - XBIANCANERAX1 : RT @PietroSalvatori: La federcalcio francese ha chiesto l'esclusione della Russia dai mondiali di Quatar 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio francese

14:04 Lachiede di escludere la Russia dai Mondiali in Qatar L'esclusione della Russia dai prossimi mondiali di calcio che si disputeranno quest'anno in Qatar, come reazione all'...Commenta per primo Noel Le Graet , presidente della, parla a Le Parisien : 'Non ho ancora discusso con altre federazioni ma sono favorevole all'esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. Questo è il mio primo impulso. Di solito ...Il presidente delle federcalcio francese, Noel Le Graet, non ha utilizzato mezzi termini nei confronti della Russia: “Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale”. La ...Le parole del presidente della Federcalcio francese: "Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale" ...