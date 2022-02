La corsa dell'Europa ad armare gli ucraini. Dalla Germania missili terra - aria e colpi anti - carro

(Di domenica 27 febbraio 2022) Migliaia di soldati in più a difesa del confine Esta Nato e una valanga di armi per l'esercito ucraino sono in arrivo dai Paesi Ue in attesa che Bruxelles attivi l' European Peace Facility che ...

Nella freneticaa fornire uomini e mezzi in grado di fermare le ambizioni russe, le repubbliche baltiche sono le più attive nel timore che Putin intenda ricalcare le cartine'impero zarista ......'attacco della Russia, della resistenza'Ucraina. Valerio Nicolosi si muove tra un rifugio ...Nicolosi I primi minuti della registrazione audio sono continuamente interrotti per laverso ...Le conseguenze del conflitto si abbattono sulla popolazione in Ucraina. I profughi. In Italia numerosi sindaci si dicono pronti ad accoglierli. «Decine di primi cittadini della Lega ...L’immunologa: “La Russia ha gestito malissimo l’emergenza Covid-19. Oltre a essere uscito indebolito dalla corsa mondiale ai vaccini, il Paese non è stato in grado di convincere i suoi cittadini a far ...