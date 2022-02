La Carta Giovani Nazionale è disponibile sull’app Io per chi ha tra i 18 e i 35 anni (Di domenica 27 febbraio 2022) Una card in formato digitale per tutti i Giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il progetto della Carta Nazionale Giovani ha già attirato l’attenzione di tantissime persone che hanno subito approfittato dell’iniziativa. Una serie di sconti e agevolazioni, ma anche iniziative di lavoro e tirocinio (oltre a corsi di formazione) con convenzioni dedicati a quella fascia di popolazione in età post-scolare e universitaria, o anche chi si sta affacciando (o lo ha già fatto) al mondo del lavoro. LEGGI ANCHE > Media italiani che trasmettono immagini di vecchi conflitti e videogame parlando della guerra in Ucraina Come si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa, Giovani2030, la card digitale nasce da un progetto fortemente sostenuto da Palazzo Chigi per consentire a coloro i ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 febbraio 2022) Una card in formato digitale per tutti iche hanno un’età compresa tra i 18 e i 35. Il progetto dellaha già attirato l’attenzione di tantissime persone che hanno subito approfittato dell’iniziativa. Una serie di sconti e agevolazioni, ma anche iniziative di lavoro e tirocinio (oltre a corsi di formazione) con convenzioni dedicati a quella fascia di popolazione in età post-scolare e universitaria, o anche chi si sta affacciando (o lo ha già fatto) al mondo del lavoro. LEGGI ANCHE > Media italiani che trasmettono immagini di vecchi conflitti e videogame parlando della guerra in Ucraina Come si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa,2030, la card digitale nasce da un progetto fortemente sostenuto da Palazzo Chigi per consentire a coloro i ...

AzzolinaLucia : Ragazzi scaricate la Carta Giovani Nazionale. Potete attivarla con la App IO. È ovviamente gratuita e vi dà accesso… - Mov5Stelle : Finalmente la #CartaGiovaniNazionale è una realtà! Se hai tra i 18 e i 35 anni, non aspettare: scarica la Carta Gi… - IOitaliait : Se hai tra i 18 e i 35 anni, da oggi puoi richiedere e utilizzare la #CartaGiovaniNazionale attraverso #IOapp in mo… - giornalettismo : Sconti, agevolazioni e opportunità. Come funziona la #CartaNazionaleGiovani, chi può richiederla e quali aziende h… - infoitinterno : Carta Giovani Nazionale, cos'è e come si scarica/ Sconti e agevolazioni per 18-35enni -