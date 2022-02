La camminata dentro una Kyiv spettrale che resiste all’attacco russo

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ad arrivare apoco dopo l’alba di domenica si finisce nel mezzo del coprifuoco totale ordinato dal governo ucraino per la durata di tre giorni, da sabato a lunedì. Lo scopo, diceva la comunicazione ufficiale, è facilitare un contrattacco su vasta scala contro i russi che ormai quasi assediano la capitale. L’obbligo di restare chiusi nelle case inoltre dissipa per qualche ora lo spettro delle squadre di incursori russi in abiti civili che sarebbero presenti in forzepronti a compiere ogni genere di sabotaggio e azione ostile per accelerare la caduta della città e del paese – fino all’uccisione di leader di alto livello, incluso il presidente Volodymyr Zelensky. Considerato che molte strade d’accesso sono bloccate e continuano a passare di mano, dagli ucraini ai russi e poi di nuovo agli ucraini nel giro di poche ore, e ...