La bella e la bestia | Josh Gad | Non abbiamo reso giustizia al primo personaggio gay di Disney

Josh Gad ha rivelato che, a suo modo di vedere, non è stata resa giustizia al primo personaggio apertamente gay di Disney ne La bella e la bestia del 2017. Josh Gad ha fatto la storia della Disney nei panni di Le Tont, il viscido tirapiedi di Gaston ne La bella e la bestia del 2017 che è stato anche il primo personaggio gay del celebre studio cinematografico. Il comico, che presta la voce anche ad Olaf di Frozen, ha recentemente rivelato di provare rammarico per non aver reso giustizia a Le Tont, almeno a suo modo di vedere. Nella pellicola è presente soltanto un rapido accenno all'amore di Le Tont per Gaston e una breve sequenza in cui ...

