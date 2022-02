La battuta di Barù sul costume di Miriana non piace a Biagio che sbotta sui social (Di domenica 27 febbraio 2022) Festa di Carnevale nella casa del Grande Fratello VIP 6, parecchio sottotono bisogna dire. Poche ore prima di lasciare il GF, quando ancora pensava di poter restare a fare il suo game nella casa, il man pensava di organizzare un Carnevale in grande stile, un po’ come era successo per Halloween. Bisogna ammettere che la sua mancanza nella direzione artistica si è sentita, quando poi scarseggia anche l’arte, il tutto è più complicato. In ogni caso, i vipponi hanno indossato dei costumi nel corso della serata e si sono divertiti tra una battuta e l’altra. Ed è proprio una delle battute fatte da Barù su Miriana Trevisan che non è piaciuta a Biagio d’Anelli, il fidanzato di Miriana. Il dj sui social ha preso le difese della sua donna e ha accusato Barù di aver ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022) Festa di Carnevale nella casa del Grande Fratello VIP 6, parecchio sottotono bisogna dire. Poche ore prima di lasciare il GF, quando ancora pensava di poter restare a fare il suo game nella casa, il man pensava di organizzare un Carnevale in grande stile, un po’ come era successo per Halloween. Bisogna ammettere che la sua mancanza nella direzione artistica si è sentita, quando poi scarseggia anche l’arte, il tutto è più complicato. In ogni caso, i vipponi hanno indossato dei costumi nel corso della serata e si sono divertiti tra unae l’altra. Ed è proprio una delle battute fatte dasuTrevisan che non è piaciuta ad’Anelli, il fidanzato di. Il dj suiha preso le difese della sua donna e ha accusatodi aver ...

IFrangioni : RT @paolettatrash: la battuta di barù non era riferita a miriana ma al suo costume,sicuramente è stata fraintesa,però chapeau a biagio che… - LDelweb : RT @M91P1: @Chiara200212 Ma che visibilità, è il suo fidanzato e ci sta che quella battuta le abbia dato fastidio!Biagio è sempre in TV di… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Barù fa una battuta infelice su Miriana e Biagio D’Anelli sbrocca #Barù #BiagioD'Anelli #MirianaTrevisan - BosonettoSabina : @its_riavals Io si !!! Battuta o no ....Di pessimo gusto , poteva evitare e se non hai visto stamattina l ha anche… - ornela_sina : Battuta a parte:si i problemi sono partiti dalla gondola per colpa di persone adulte lá che si comportano da 12enni… -

