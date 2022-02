La battaglia finale nella città fantasma: “I russi vogliono ammazzarci tutti” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Kiev) Il lugubre ululato della sirena dell’allarme aereo, come nella Seconda guerra mondiale, rimbomba in piazza Maidan deserta e fa paura. Poco dopo arriva l’esplosione fragorosa, brutta, di un missile da crociera lanciato dalla navi della flotta russa nel mar Nero. Forse l’obiettivo è la centrale elettrica, ma la corrente non va via. L’arrivo in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 febbraio 2022) (Kiev) Il lugubre ululato della sirena dell’allarme aereo, comeSeconda guerra mondiale, rimbomba in piazza Maidan deserta e fa paura. Poco dopo arriva l’esplosione fragorosa, brutta, di un missile da crociera lanciato dalla navi della flotta russa nel mar Nero. Forse l’obiettivo è la centrale elettrica, ma la corrente non va via. L’arrivo in InsideOver.

