Kikò Nalli | le pesanti accuse della ex | “Mi faceva le poste sotto casa”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 febbraio 2022) In una recente intervista, aè stato chiesto quali fossero i rapporti con le sue ex. L’hair stylist ha ribadito come sempre di essere in ottimi rapporti con l’ex moglie e madre dei suoi tre figli, Tina Cipollari, ma quando gli è stato chiesto di Ambra Lombardo, la fidanzata conosciuta nelladel Grande Fratello di Barbara D’Urso,ha dichiarato bruscamente che l’ha “cancellata”. Un’espressione forte che la donna non ha affatto gradito. “Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo,a Milano e in Sicilia…”, ha tuonato su Instagram la Lombardo. Non solo, perché la bella Ambra ci ha tenuto a dare un consiglio da donna ...