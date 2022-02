Kiev, coprifuoco esteso fino alle 8 di domani mattina (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 7.05 - Situazione tesissima nella capitale Il Presidente Ucraino Zelensky ha deciso che il coprifuoco nella capitale ucraina non verrà sospeso nelle ore del giorno ma resterà in vigore fino alle 8 di domani mattina. Oltre all'esercito anche le 18 mila persone che hanno chiesto e ricevuto delle armi nei giorni scorsi hanno l'ordine di sparare a vista contro chiunque si aggiri in città. Leggi su panorama (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 7.05 - Situazione tesissima nella capitale Il Presidente Ucraino Zelensky ha deciso che ilnella capitale ucraina non verrà sospeso nelle ore del giorno ma resterà in vigore8 di. Oltre all'esercito anche le 18 mila persone che hanno chiesto e ricevuto delle armi nei giorni scorsi hanno l'ordine di sparare a vista contro chiunque si aggiri in città.

