Kiev conferma i negoziati al confine con la Bielorussia, Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) La quarta giornata di conflitto tra Russia e Ucraina apre ad un possibile dialogo tra le parti. Sarebbero state, infatti, confermate le trattative tra i due stati al confine con la Bielorussia, che si terranno nella giornata di domani. “Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”, ha dichiarato con un messaggio su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il capo del governo ha poi aggiunto di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, che “si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) La quarta giornata di conflitto tra Russia e Ucraina apre ad un possibile dialogo tra le parti. Sarebbero state, infatti,te le trattative tra i due stati alcon la, che si terranno nella giornata di domani. “Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni alucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”, ha dichiarato con un messaggio su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il capo del governo ha poi aggiunto di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, che “si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ...

