Juventus Women ko dopo quasi tre anni! Scivolone bianconero a Empoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Juventus Women sconfitta dall’Empoli nel pomeriggio. Le bianconere vanno ko dopo una striscia di imbattibilità di quasi tre anni La Juventus Women crolla sul campo dell’Empoli, perdendo 2-1. Inutile, ai fini del risultato, la rete della speranza messa a segno da Boattin nel finale. Le bianconere hanno interrotto una striscia di imbattibilità che durava da ben 54 partite (51 vittorie e 3 pareggi), tornando a perdere quasi tre anni dopo dall’ultima volta. Era il marzo 2019, contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022)sconfitta dall’nel pomeriggio. Le bianconere vanno kouna striscia di imbattibilità ditre anni Lacrolla sul campo dell’, perdendo 2-1. Inutile, ai fini del risultato, la rete della speranza messa a segno da Boattin nel finale. Le bianconere hanno interrotto una striscia di imbattibilità che durava da ben 54 partite (51 vittorie e 3 pareggi), tornando a perderetre annidall’ultima volta. Era il marzo 2019, contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

