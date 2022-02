Juventus, infortunio Dybala: la Joya brucia le tappe. Le ultime sulle sue condizioni (Di domenica 27 febbraio 2022) Il 10 della Juventus Dybala brucia le tappe e corre verso un rientro anticipato dall’infortunio La Juve perde Zakaria ma potrebbe ritrovare subito Paulo Dybala. L’argentino, ko nel derby contro il Torino, starebbe infatti bruciando le tappe per rientrare subito a disposizione di Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, decisive saranno le prossime 48 ore. Allegri spera nel recupero dell’argentino ma la parola d’ordine alla Continassa resta “cautela”, sotto ogni punto di vista. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il 10 dellalee corre verso un rientro anticipato dall’La Juve perde Zakaria ma potrebbe ritrovare subito Paulo. L’argentino, ko nel derby contro il Torino, starebbe infattindo leper rientrare subito a disposizione di Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, decisive saranno le prossime 48 ore. Allegri spera nel recupero dell’argentino ma la parola d’ordine alla Continassa resta “cautela”, sotto ogni punto di vista. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Empoli in crisi. Post Champions. Otto giocatori indisponibili. Infortunio di Zakaria al 36’. Bonucci a mezzo servi… - DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | #Zakaria uscito per un problema muscolare nel primo tempo di #EmpoliJuventus - GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - n_emi_official : RT @romeoagresti: #Empoli in crisi. Post Champions. Otto giocatori indisponibili. Infortunio di Zakaria al 36’. Bonucci a mezzo servizio. P… - Akhy_9 : RT @romeoagresti: #Empoli in crisi. Post Champions. Otto giocatori indisponibili. Infortunio di Zakaria al 36’. Bonucci a mezzo servizio. P… -