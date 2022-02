Advertising

cmdotcom : #Juve, si ferma anche #Zakaria! Ma l'infermeria può svuotarsi presto: tutte le date dei rientri… - sportli26181512 : Juve, si ferma anche Zakaria! Ma l'infermeria può svuotarsi presto: tutte le date dei rientri: Occhio a chi torna,… - juve_magazine : JUVENTUS - Si ferma anche Zakaria, può rientrare Dybala - infoitsport : Juve, altra tegola: si ferma Zakaria - Antonio_Tatti_ : RT @NonSoloJuve: LA JUVE NON SI FERMA A EMPOLI! Con #Vlahovic può essere Scudetto? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ferma

Sianche Denis Zakaria, sale a nove il numero dei giocatori dellaindisponibili. Il centrocampista svizzero si è fermato nel corso del primo tempo di Empoli, il problema alla regione ...... la Fiorentina non approfitta di un ottimo calcio di punizione, ma l'arbitroil gioco per un ... Allapenseremo da dopo il fischio finale. Sono contento dei miglioramenti della squadra. A ...Brutte notizie in casa Juventus: infortunio muscolare per Zakaria. Ora Allegri avrà a disposizione soltanto tre centrocampisti ...Emergenza totale per la Juventus. Ieri ci si è messo l’infortunio di Denis ... e a centrocampo la situazione comincia a essere critica, visto che si è appena fermato McKennie (out almeno due mesi per ...