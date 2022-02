Juric: «Abbiamo creato tanto per 60 minuti, Cragno è stato spettacolare» (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “La squadra ha fatto bene 60 minuti, dove Abbiamo creato tanto e dove Cragno è stato spettacolare. Dopo il secondo gol Abbiamo fatto fatica”. “Oggi c’era tanta gente, venivamo da un derby giocato bene e ormai le partite sono molto equilibrate. Noi manchiamo nei particolari, come oggi sui due gol. Abbiamo avuto intensità e fatto tante cose positive, ma non è bastato. Dobbiamo trovare umiltà e fare meglio, ci sono ancora tante partite”. “Belotti? Tutta la squadra sta dando il massimo. E’ normale che il Gallo è un attaccante, oggi ha fatto gol e ci sta dando una mano, ma da solo non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il tecnico del Torino, Ivan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “La squadra ha fatto bene 60, dovee dove. Dopo il secondo golfatto fatica”. “Oggi c’era tanta gente, venivamo da un derby giocato bene e ormai le partite sono molto equilibrate. Noi manchiamo nei particolari, come oggi sui due gol.avuto intensità e fatto tante cose positive, ma non è ba. Dobbiamo trovare umiltà e fare meglio, ci sono ancora tante partite”. “Belotti? Tutta la squadra sta dando il massimo. E’ normale che il Gallo è un attaccante, oggi ha fatto gol e ci sta dando una mano, ma da solo non ...

Advertising

patoher02431773 : @CorriereG Il Toro di Mazzarri batteva sempre l’Atalanta, forse non è un caso che oggi il suo Cagliari abbia fermat… - napolista : #Juric: «Abbiamo creato tanto per 60 minuti, Cragno è stato spettacolare» A Sky: «Nei primi 10 minuti il Cagliari… - MCalcioNews : Torino-Cagliari, le parole di Juric: 'Cragno è stato spettacolare. Abbiamo avuto un calo' - brunofernandovf : Abbiamo giocato con due esterni lentissimi che nemmeno hanno crossato bene, non so che cazzo si aspettava Juric sug… - gi_970 : Non abbiamo un presidente Non abbiamo un portiere E Juric e' un presuntuoso #torinocagliari -