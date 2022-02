Judo | Federazione Internazionale sospende Vladimir Putin da presidente onorario

(Di domenica 27 febbraio 2022) Sono molteplici le reazioni del mondo dello sport rispetto all’intervento intervento militare della Russia in Ucraina. Le competizioni sportive in territorio russo sono state sospese o annullate e soprattutto le manifestazioni degli sportivi relativamente al conflitto sono state di chiara contrarietà. In questo contesto, è arrivata una dura presa di posizione da parte delladi. L’IJF ha stabilito infatti che: “Alla luce del conflitto in corso in Ucraina, ladiannuncia la sospensione dello status dicomee Ambasciatore delladi“. Tennis, ...

L'annuncio ufficiale è stato pubblicato sul sito web della. Al, cominciato da quando era bambino, Putin ha dedicato anche un libro (nel 2001) tradotto in varie lingue e, secondo ...Vladimir Putin non è più il presidente onorario dellamondiale. Con un comunicato la IJF ha spiegato che "alla luce del conflitto in corso in Ucraina, laInternazionale ...Sono molteplici le reazioni del mondo dello sport rispetto all'intervento intervento militare della Russia in Ucraina. Le competizioni sportive in territorio russo sono state sospese o annullate e sop ...Si moltiplicano le richieste di boicottaggio di Mosca da parte del mondo sportivo. Il presidente della Fff: ‘Non è possibile rimanere neutrali’ ...