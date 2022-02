Jessica è in crisi: lo sfogo con Sophie. Ecco cosa le sta succedendo (Di domenica 27 febbraio 2022) Jessica si sfoga con Sophie al Grande Fratello Vip e l’amica tenta di confortarla dandole dei consigli. La princess li seguirà? Jessica Selassié sta vivendo un brutto momento al Grande Fratello Vip, un problema di cuore. La ragazza è infatti confusa dall’atteggiamento di Barù che a parole le dice di voler solo un’amicizia, poi però nei fatti la induce a pensare diversamente. O comunque lei interpreta i suoi gesti come un sì. E mentre ieri Jessica gli ha detto chiaramente che la sua non è solo un’amicizia ma che avrebbe voglia di baciarlo, lui è stato evasivo e visibilmente imbarazzato al limite del rossore alle guance. Così oggi nel primo pomeriggio, in attesa della grigliata, Jessica si è avvicinata a Sophie in giardino e si è sfogata con la modella che le ha consigliato di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022)si sfoga conal Grande Fratello Vip e l’amica tenta di confortarla dandole dei consigli. La princess li seguirà?Selassié sta vivendo un brutto momento al Grande Fratello Vip, un problema di cuore. La ragazza è infatti confusa dall’atteggiamento di Barù che a parole le dice di voler solo un’amicizia, poi però nei fatti la induce a pensare diversamente. O comunque lei interpreta i suoi gesti come un sì. E mentre ierigli ha detto chiaramente che la sua non è solo un’amicizia ma che avrebbe voglia di baciarlo, lui è stato evasivo e visibilmente imbarazzato al limite del rossore alle guance. Così oggi nel primo pomeriggio, in attesa della grigliata,si è avvicinata ain giardino e si è sfogata con la modella che le ha consigliato di ...

