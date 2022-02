James Rodriguez può tornare in Europa | avviata la trattativa

(Di domenica 27 febbraio 2022) AS assicura che il 30enne talento colombiano è vicino alla squadra turca del Galatasaray. Attualmente militante all’Al-Rayyan in Qatar,vorrebbeinsoprattutto per giocarsi la possibilità di essere convocato nella nazionale. Questo in vista dei Mondiali 2022, sempre in territorio qatariota. Il fantasista ex Real Madrid vuoleprotagonista nel calcio europeo, però deve ridursi in maniera importante l’ingaggio, attualmente molto alto e fuori portata. Contatti avviati con il super agente del giocatore Jorge Mendes. Federico Cataldi

Commenta per primoRodríguez sarebbe vicino al Galatasaray. Un ritorno in Europa che il colombiano attende con ansia in vista del Mondiale del Qatar 2022 se la sua Colombia riuscirà ad accedervi. Il 30enne ...Commenta per primo Dal prossimo anno, secondo il quotidiano SporX, il colombianoRodríguez, centrocampista dell' Al - Rayyan , potrebbe tornare in Europa: il Galatasaray è in prima fila per l'ex Real Madrid.Il Galatasaray vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo e per questo, stando a quanto riporta AS, avrebbe messo nel mirino James ...