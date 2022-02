Italia-Islanda oggi: orario, dove vederla in tv, programma, streaming Qualificazioni Mondiali basket 2023 (Di domenica 27 febbraio 2022) A tre giorni dalla sconfitta dopo due overtime contro l’Islanda (107-105), l’Italia di Meo Sacchetti ospita gli scandinavi al PalaDozza di Bologna nelle FIBA World Cup 2023 Qualifiers, in un match da vincere assolutamente per evitare spiacevoli sorprese nella seconda fase di qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Gli azzurri dovranno ripartire dalla grinta con cui hanno rimontato l’Islanda nella sconfitta di pochi giorni fa, trascinati dall’estro di Nico Mannion (22 punti) e da due guerrieri come Michele Vitali (23 punti) e Stefano Tonut (18 punti). Viceversa, la squadra di Meo Sacchetti dovrà cercare di contenere sotto canestro il pericoloso Tryggvi Hlinason, che nel match casalingo ha firmato una clamorosa doppia doppia con 34 punti e 21 rimbalzi. basket, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) A tre giorni dalla sconfitta dopo due overtime contro l’(107-105), l’di Meo Sacchetti ospita gli scandinavi al PalaDozza di Bologna nelle FIBA World CupQualifiers, in un match da vincere assolutamente per evitare spiacevoli sorprese nella seconda fase di qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Gli azzurri dovranno ripartire dalla grinta con cui hanno rimontato l’nella sconfitta di pochi giorni fa, trascinati dall’estro di Nico Mannion (22 punti) e da due guerrieri come Michele Vitali (23 punti) e Stefano Tonut (18 punti). Viceversa, la squadra di Meo Sacchetti dovrà cercare di contenere sotto canestro il pericoloso Tryggvi Hlinason, che nel match casalingo ha firmato una clamorosa doppia doppia con 34 punti e 21 rimbalzi., ...

