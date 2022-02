Irama | papà Marco e mamma Patrizia | chi sono i genitori | “Vengo da una famiglia umile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Idisi chiamanoe in questi ultimi anni abbiamo imparato un po’ a conoscerli, sebbene siano stati molto riservati. Il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “I miei,, ascoltavano tanti cantautori italiani: Guccini, De André, Battisti” Unacome tante quella del cantante: “Noncresciuto in unacon tanti soldi, ma io e mia sorella Iolanda ci siamo arricchiti tanto come persone. Non c’erano i soldi per le lezioni di canto: anche quando ci siamo tutti trasferiti a Monza non ho mai studiato musica. Eppure a 7 anni ho scritto la mia prima canzone”.che lui definisce “razionali” e che ...