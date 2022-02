Irama, chi è la sorella Jolanda Fanti: ” È la mia prima fan” (Di domenica 27 febbraio 2022) Irama ha sorella maggiore Jolanda Fanti, alla quale appare molto legato come abbiamo potuto notare sin dai tempi della partecipazione del cantante al talent show “Amici”. Oggi vedremo l’artista che lo scorso 25 febbraio pubblicato il nuovo album “Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare”, sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Jolanda ha quattro anni in più del noto fratello e sin da bambini sono stati sempre molto complici. In un’intervista sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Irama aveva raccontato un aneddoto sull’infanzia: Irama chi è la sorella Jolanda Fanti Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Jolanda ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)hamaggiore, alla quale appare molto legato come abbiamo potuto notare sin dai tempi della partecipazione del cantante al talent show “Amici”. Oggi vedremo l’artista che lo scorso 25 febbraio pubblicato il nuovo album “Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare”, sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno.ha quattro anni in più del noto fratello e sin da bambini sono stati sempre molto complici. In un’intervista sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni,aveva raccontato un aneddoto sull’infanzia:chi è laNon sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e miaci ...

