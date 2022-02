Irama: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo di ‘Ovunque sarai’, Sanremo 2022, nuovo album (Di domenica 27 febbraio 2022) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, anche Irama, il cantante che a Sanremo 2022 è arrivato al quarto posto con il brano ‘Ovunque sarai’. Chi è Irama, le sue canzoni Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, ma è cresciuto a Monza. Il cantautore ha esordito nel panorama discografico quando ha partecipato al 66° Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte, ma è diventato famoso nel 2018 quando ha vinto la diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha partecipato nuovamente a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, anche, il cantante che aè arrivato al quarto posto con il brano. Chi è, le sue, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, ma è cresciuto a Monza. Il cantautore ha esordito nel panorama discografico quando ha partecipato al 66° Festival dinel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte, ma è diventato famoso nel 2018 quando ha vinto la diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha partecipato nuovamente a ...

Advertising

irinaanatellaa : RT @PlumeRoses: chi è irama? sicuro non sei tu?? - CAP5LAMENTO : chi è che ascolta ovunque sarai di irama ad un volume altissimo alle 00:51 - MariangelaBorto : RT @tiziaacasoo: irama è uno degli artisti più versatili qui in Italia, e chi dice il contrario probabilmente si è fermato all'ascolto dell… - RossoneroDomy : RT @tiziaacasoo: irama è uno degli artisti più versatili qui in Italia, e chi dice il contrario probabilmente si è fermato all'ascolto dell… - scrivounpodipiu : RT @tiziaacasoo: irama è uno degli artisti più versatili qui in Italia, e chi dice il contrario probabilmente si è fermato all'ascolto dell… -