Inter, polemica social per Vidal: il cileno non accetta le critiche (FOTO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Arturo Vidal non ha affatto accettato le critiche dopo il pareggio per 0-0 di Marassi tra Genoa e Inter. Un risultato che ancora una volta non consente ai nerazzurri di approfittare dei passi falsi del Milan. In particolare, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo in cui viene sottolineato il rendimento non all’altezza delle riserve della formazione di Simone Inzaghi, tra cui figura proprio il centrocampista ex Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. Il cileno non ci sta e pubblica una storia di certo poco elegante sul proprio profilo Instagram: si tratta di uno screen del suddetto articolo con diverse emoticon, tra cui alcune che ridono e quella di un pagliaccio. Di seguito, lo screen della storia in questione. Arturo Vidal – Storia Instagram SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Arturonon ha affattoto ledopo il pareggio per 0-0 di Marassi tra Genoa e. Un risultato che ancora una volta non consente ai nerazzurri di approfittare dei passi falsi del Milan. In particolare, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo in cui viene sottolineato il rendimento non all’altezza delle riserve della formazione di Simone Inzaghi, tra cui figura proprio il centrocampista ex Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. Ilnon ci sta e pubblica una storia di certo poco elegante sul proprio profilo Instagram: si tratta di uno screen del suddetto articolo con diverse emoticon, tra cui alcune che ridono e quella di un pagliaccio. Di seguito, lo screen della storia in questione. Arturo– Storia Instagram SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter, polemica social per #Vidal: il cileno non accetta le critiche dopo il pareggio contro il #Genoa (FOTO) - segnaleorario : @DucaAndrea85 Senza polemica (anche perché su molte cose la penso come te) ma solo per ribadire il mio, personaliss… - serieAnews_com : ???? #Inter, #Vidal non ci sta e risponde per le rime ad un articolo apparso che lo criticava - SPapasidero : Secondo voi quanto tempo passerà per avere una bella polemica arbitrale con al centro il solito ritornello? Tra un… - SmnJared : @LucaMarelli72 Sig’. Marelli, senza cercare eccessiva polemica, secondo lei come mai, quando a subire un torto/svis… -