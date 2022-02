Inter-Lukaku: il pensiero Tuchel (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono ormai due mesi che se ne parla. Da quando Romelu Lukaku ha dichiarato di voler tornare all’Inter nella sua carriera, le voci impazzano. L’attaccante è stato anche punito a causa delle parole pronunciate dal belga. La verità è che in quel momento c’era un enorme e giustificato fastidio da parte del Chelsea. Un suo tesserato, che sta vivendo un bassissimo momento di forma, non dovrebbe rilasciare delle dichiarazioni del genere a cuor leggero. La situazione però sembra essere tornata calma, con un Lukaku reintegrato che ha anche aiutato i Blues a conquistare il Mondiale per Club con un gol in semifinale ed uno in finale. Intervenuto il 25 in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea ha negato che Lukaku vada all’Inter in estate, sottilineandone l’importanza per i Blues.Le parole ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono ormai due mesi che se ne parla. Da quando Romeluha dichiarato di voler tornare all’nella sua carriera, le voci impazzano. L’attaccante è stato anche punito a causa delle parole pronunciate dal belga. La verità è che in quel momento c’era un enorme e giustificato fastidio da parte del Chelsea. Un suo tesserato, che sta vivendo un bassissimo momento di forma, non dovrebbe rilasciare delle dichiarazioni del genere a cuor leggero. La situazione però sembra essere tornata calma, con unreintegrato che ha anche aiutato i Blues a conquistare il Mondiale per Club con un gol in semifinale ed uno in finale.venuto il 25 in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea ha negato chevada all’in estate, sottilineandone l’importanza per i Blues.Le parole ...

