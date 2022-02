Inter, Gosens e Correa pronti al rientro: tedesco in leggero vantaggio. Le ultime (Di domenica 27 febbraio 2022) Robin Gosens e Joaquim Correa pronti a dare una mano all’Inter È un’Inter apparsa molto poco brillante quella scesa in campo nelle ultime partite. Una mano alla squadra di Inzaghi potrebbe arrivare da Robin Gosens e Joaquim Correa, entrambi ormai vicini al rientro con il tedesco in leggero vantaggio rispetto all’argentino. ROBIN Gosens –“Il tedesco ha saltato la trasferta ligure ma pare ben focalizzato sulla partita contro il Milan di martedì. L’eventuale convocazione per il Ferraris sarebbe stata solamente simbolica, mentre già da giorni il pensiero fisso di giocatore e allenatore è di esserci per il derby. E il programma è di scendere anche in ... Leggi su intermagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Robine Joaquima dare una mano all’È un’apparsa molto poco brillante quella scesa in campo nellepartite. Una mano alla squadra di Inzaghi potrebbe arrivare da Robine Joaquim, entrambi ormai vicini alcon ilinrispetto all’argentino. ROBIN–“Ilha saltato la trasferta ligure ma pare ben focalizzato sulla partita contro il Milan di martedì. L’eventuale convocazione per il Ferraris sarebbe stata solamente simbolica, mentre già da giorni il pensiero fisso di giocatore e allenatore è di esserci per il derby. E il programma è di scendere anche in ...

