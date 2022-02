Advertising

capuanogio : ?? Secondo il #CorSera #Milan e #Inter hanno congelato per il momento il progetto nuovo #SanSiro e studiano tre alt… - TiChecco : @diego4all @Matador1337 Io all'Inter farei fare anche il prossimo anno con Geko titolare, arriverei quinto e poi fa… - fedegoffi1995 : RT @capuanogio: ?? Secondo il #CorSera #Milan e #Inter hanno congelato per il momento il progetto nuovo #SanSiro e studiano tre alternative… - imepicbrozo77 : RT @it_inter: #Carnevali su #Scamacca: 'Ha tantissimo mercato. L'Inter è stata tra le prime a informarsi, richieste anche dall'estero. Per… - sportli26181512 : Inter, è il momento di #Gosens: esordio nel derby? #Correa quasi pronto: L'ex laterale dell'Atalanta ha ormai recup… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter momento

Sale l'attesa in casaper vedere all'opera Robin Gosens , arrivato a gennaio dall' Atalanta per 22 milioni. La freccia tedesca ha ultimato il suo lungo percorso di recupero e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per ...La flessione dell'di Inzaghi è la più netta in relazione all'ascesa del girone d'andata: da 2,... Servono i singoli, ma alnessun interista brilla di luce propria. Milan, stop scudetto: l'...Un momento di consapevolezza globale su un patologie che, sebbene riguardino oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo, restano malattie sconosciute ai più e ...L'ex laterale dell'Atalanta ha ormai recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo tiene lontano dai campi da settembre. Il "Tucu" arruolabile per la Salernitana ...