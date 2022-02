Infortunio Belotti, il “Gallo” dolorante in panchina: le condizioni (Di domenica 27 febbraio 2022) Andrea Belotti dolorante in panchina dopo il cambio in Torino-Cagliari. Le condizioni dell’attaccante granata Punto interrogativo in casa Torino sulle condizioni di Andrea Belotti dopo il cambio operato da Juric al 78? della sfida al Cagliari. Il capitano granata, uscito dal campo senza particolari problemi, si è accomodato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla caviglia. Si presume, per lui, un riacutizzarsi del problema che lo aveva colpito negli scorsi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Andreaindopo il cambio in Torino-Cagliari. Ledell’attaccante granata Punto interrogativo in casa Torino sulledi Andreadopo il cambio operato da Juric al 78? della sfida al Cagliari. Il capitano granata, uscito dal campo senza particolari problemi, si è accomodato incon una borsa del ghiaccio sulla caviglia. Si presume, per lui, un riacutizzarsi del problema che lo aveva colpito negli scorsi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

