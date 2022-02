Indagato a Brescia Lanfranco Cirillo ‘l’architetto di Putin’ | nascosti 50 milioni al fisco

(Di domenica 27 febbraio 2022), imprenditore di 63 anni, nato a Treviso ma dagli anni ’90 residente in provincia die conosciuto come “l’architetto di Putin” e di altri 44 oligarchi russi. Ci sarebbe anche la sua firma sul progetto del “palazzo d’Inverno” sul promontorio che si affaccia sul Mar Nero. Lui ha sempre smentito, Putin anche – ma il presidente in persona gli aveva conferito nel 2014 la cittadinanza russa -, ma il progetto resta avvolto nel mistero. Oraè finito sotto inchiesta per reati fiscali. Il pmno Erica Battaglia – lo stesso magistrato che continua a chiedere il sequestro di 59di euro per il patron della squadra di calcio della città Massimo Cellino – contesta all’architetto di Putin i reati di infedele dichiarazione dei redditi, autoriciclaggio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Indagato a Brescia 'l'architetto di Putin', nascosti 50 milioni al fisco. Sequestrati l'elicottero person… - fattoquotidiano : Brescia, indagato “l’architetto di Putin”: sequestrate 143 opere d’arte da Picasso a Modigliani e un elicottero - CaprariAntonio : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Indagato a Brescia 'l'architetto di Putin', nascosti 50 milioni al fisco. Sequestrati l'elicottero personale e… - Nerogiaguaro : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Indagato a Brescia 'l'architetto di Putin', nascosti 50 milioni al fisco. Sequestrati l'elicottero personale e… - lastep440 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Indagato a Brescia 'l'architetto di Putin', nascosti 50 milioni al fisco. Sequestrati l'elicottero personale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagato Brescia

Sequestri nelle ville della Costa Smeralda. Sbarca anche in Costa Smeralda l'inchiesta della Guardia di finanza diche vedeLanfranco Cirillo, 63enne conosciuto da molti come 'l'architetto di Putin' . Le accuse contestate dal pm disarebbero infedele dichiarazione dei redditi, auto ...Lanfranco Cirillo: 'Sono sorpreso' 'Sono sorpreso di dover affrontare una contestazione di questo genere dopo aver realmente vissuto per oltre 20 anni in Russia' ha detto al Giornale di...BRESCIA - Per perquisire a fondo la sua lussuosa villa bresciana, gli uomini della Guardia di Finanza hanno impiegato due giorni. Dentro hanno trovato tele di Picasso, Cezanne, Kandinsky, De Chirico e ...I due, autotrasportatori di mezzi diversi, si sono incontrati nell'area di servizio dell'autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato e hanno discusso sulla guerra in corso in Ucraina. Poi la rissa ...