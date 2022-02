Incendio negli uffici abbandonati della ex Reggiani | Vigili del fuoco sul posto - Foto

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nuovoalla fabbrica in via Tito Legrenzi: le fiamme in uno stabile abbandonato nell’ala degli ex

L'Eco di Bergamo

... il livello di approvigionamentoospedali ucraini sarebbe pericolosamente basso. Sempre ... "Abbiamo cambiato i dati e alzato così tanto la pressione del gas da causare quasi un". 18.12 - ..."Le bambine erano scioccate, avevano la pauraocchi. Non li lasceremo soli, il quartiere si è mobilitato, l'affetto della gente sta aiutando ... Nelle ore immediatamente successive all'è ...I Vigili del fuoco di Bergamo hanno contenuto un principio d’incendio scoppiato in uno stabile abbandonato dell’ex Reggiani sul lato in via Tito Legrenzi . Le fiamme si sono alzate da uno dei vecchi u ...Incendio verso le 18 di domenica 27 febbraio negli uffici abbandonati dell'area industriale che ospitava la Reggiani in zona stadio, in via Tito Legrenzi.