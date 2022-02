In Russia 4.500 arresti per le proteste contro Putin, tensioni a San Pietroburgo – Il video (Di domenica 27 febbraio 2022) Continuano le proteste contro l’invasione russa dell’Ucraina, sia in Russia sia nel resto del mondo. Secondo la ong che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia OVD-Info, al 27 febbraio la polizia russa ha arrestato 4.552 persone in decine di città. Solo nelle ultime 24 ore, sono stati più di mille i manifestanti arrestati. Tra i detenuti dalla polizia russa sono presenti anche giornalisti e corrispondenti. Oggi, 27 febbraio, a San Pietroburgo, circa un migliaio di persone si sono radunate presso la zona commerciale di Gostiny Dvor, per poi protestare lungo Liteyny Prospekt, sfilando nel centro della città. Le forze di polizia antisommossa delle Forze speciali russe (Omon) hanno fermato e arrestato i manifestanti contrari all’offensiva contro l’Ucraina. Secondo quanto ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Continuano lel’invasione russa dell’Ucraina, sia insia nel resto del mondo. Secondo la ong che si occupa della tutela dei diritti umani inOVD-Info, al 27 febbraio la polizia russa ha arrestato 4.552 persone in decine di città. Solo nelle ultime 24 ore, sono stati più di mille i manifestanti arrestati. Tra i detenuti dalla polizia russa sono presenti anche giornalisti e corrispondenti. Oggi, 27 febbraio, a San, circa un migliaio di persone si sono radunate presso la zona commerciale di Gostiny Dvor, per poi protestare lungo Liteyny Prospekt, sfilando nel centro della città. Le forze di polizia antisommossa delle Forze speciali russe (Omon) hanno fermato e arrestato i manifestanti contrari all’offensival’Ucraina. Secondo quanto ...

Advertising

repubblica : Ucraina - Russia, la diretta. Spari ed esplosioni a Kiev, respinto attacco russo. Zelensky: 'I russi hanno perso 3.… - MediasetTgcom24 : La Germania invia mille armi anticarro e 500 missili stinger #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - MediasetTgcom24 : In Russia 4.500 arresti durante le proteste contro la guerra #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - KinmenQuemoy : In Russia 4.500 arresti per le proteste contro Putin, tensioni a San Pietroburgo – Il video - 1950milu : RT @Vito_Romaniello: In #Russia già 4.500 persone arrestate per le proteste. #Ucraina -