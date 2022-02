“In & Out” alla Milan Fashion Week #ventiventidue

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Un tripudio di stampe e colori, ma anche ricercatezza, stile e personalità, proprio come lo stile italiano impone! Ecco chi è in e chi è out2022 Dopo un biennio di stenti e forzature, la settimana della modaese torna in una delle sue vesti migliori! Per la città dio è ladella rinascita, dell’evoluzione e della libertà. E’ ritorno alle origini con una diversa consapevolezza e con un occhio al futuro che, mai come adesso, sposta il focus sulla personalità, la rivisitazione e il particolare che detta tendenza. Tra le storiche vie che popolano il Quadrilatero della Moda, lo streetstyle torna ad essere protagonista indiscusso: con i suoi eccessi e le sue frivolezze – oggi be poco apprezzate – ma anche con i ...