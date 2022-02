In Italia 30.629 nuovi casi covid, 144 morti e tasso positività al 9,6% (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 30.629 contro i 38.375 precedenti e soprattutto contro i 42.081 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 317.784 (ieri 434.077) con un tasso di positività in lieve crescita, dall'8,8% al 9,6% (+0,8%). I decessi sono 144 (ieri 210): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 154.560. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Calano, per il sesto giorno di seguito, le terapie intensive, 30 in meno (ieri -36) con 26 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 733, così come i ricoveri ordinari, 235 in meno (ieri -603), 10.868 in tutto. La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 3.900 contagi, seguita da Sicilia (+3.332), Lombardia (+3.332), ... Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. Isono 30.629 contro i 38.375 precedenti e soprattutto contro i 42.081 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 317.784 (ieri 434.077) con undiin lieve crescita, dall'8,8% al 9,6% (+0,8%). I decessi sono 144 (ieri 210): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 154.560. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Calano, per il sesto giorno di seguito, le terapie intensive, 30 in meno (ieri -36) con 26 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 733, così come i ricoveri ordinari, 235 in meno (ieri -603), 10.868 in tutto. La regione con il maggior numero diodierni è il Lazio con 3.900 contagi, seguita da Sicilia (+3.332), Lombardia (+3.332), ...

Advertising

cremaonline : #Covid19: sono 30.629 i nuovi casi positivi in #Italia, 144 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio n… - PasqualeCacace5 : RT @notiziae: #Covid, +30.629 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +144 #morti, +50.014 #guariti. #Tamponi: 317.784 Casi testati: 71… - PasqualeCacace5 : RT @irastadilarsson: #ITALIA 27/2/2022 Positivi: 30.629 ? ai test rapidi: 55.724 Decessi: 144 Ricoveri: -235 T. I: -30 ? ingressi: 26… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi: 30.629 nuovi casi e 144 morti - Ultron65 : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi: 30.629 nuovi casi e 144 morti -