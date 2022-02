In cento in piazza contro il taglio: 'Questi alberi secolari danno anche un vantaggio economico' (Di domenica 27 febbraio 2022) FANO - Un centinaio di persone ha sfidato il freddo e il vento di ieri per dire che i lecci di piazza Marcolini, in centro storico a Fano , non devono essere tagliati. 'Salviamo i monumenti della ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 febbraio 2022) FANO - Un centinaio di persone ha sfidato il freddo e il vento di ieri per dire che i lecci diMarcolini, in centro storico a Fano , non devono essere tagliati. 'Salviamo i monumenti della ...

Advertising

larenait : Il racconto di #BonifacioPignatti dalla manifestazione per la pace in piazza Bra? - maddalenacamera : Piazza affari a picco tranne Leonardo che produce velivoli militari e civili, aeromobili a pilotaggio remoto di n… - gaiaitaliacom : Lo speciale 'ATTACCO!!!' su @lavascadeipesci LA VASCA DEI PESCI TV - AnnaCongelata6 : In piazza a Torino le ditte di noleggio di auto e bus: 'Perso l'80 per cento, siamo in ginocchio' - giovannicurrado : RT @agrpress: La mostra fotografica Cento anni (più uno) per Giulietta inaugurata a Spazio5 - Si è svolta martedì 22 febbraio 2022 presso S… -