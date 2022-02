Immobile: «Noi ed il Napoli siamo nella stessa condizione fisica e mentale» (Di domenica 27 febbraio 2022) Prima di scendere in campo contro il Napoli, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky. «Noi ed il Napoli siamo nella stessa condizione fisica e mentale. Sia noi che loro siamo stati eliminati dall’Europa League, il match di questa sera è molto importante per proseguire la striscia positiva in campionato. Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere pronti» Sul risultato dell’andata «nella gara d’??andata eravamo reduci dalla trasferta contro la Lokomotiv Mosca, ora siamo cresciuti. Quella serata non siamo scesi in campo, ma oggi vogliamo disputare una prestazione molto diversa» Sul futuro «Vado avanti per la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Prima di scendere in campo contro il, l’attaccante della Lazio Ciroè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky. «Noi ed il. Sia noi che lorostati eliminati dall’Europa League, il match di questa sera è molto importante per proseguire la striscia positiva in campionato. Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere pronti» Sul risultato dell’andata «gara d’??andata eravamo reduci dalla trasferta contro la Lokomotiv Mosca, oracresciuti. Quella serata nonscesi in campo, ma oggi vogliamo disputare una prestazione molto diversa» Sul futuro «Vado avanti per la ...

