“I’m Giorgia”, la Meloni sorridente conquista gli Usa. “Open” di Mentana parla di “trionfo” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Passo deciso e sorriso smagliante, la Giorgia Meloni americana è esattamente quello che la grande convention dei Conservatori in Florida si aspettava di vedere”, scrive oggi “Open“, il quotidiano on line diretto da Enrico Mentana, che dedica alla partecipazione della presidente di Fratelli d’Italia alla convention americana un lungo articolo. Una disamina articolata del “peso” internazionale che la Meloni sta ritagliandosi tra i partiti Conservatori di tutto il mondo anche grazie a una attività sempre più intensa all’estero, che l’aveva già portata alla leadership dell’Ecr in Europa. “I’m Giorgia Meloni” conquista gli Usa “Da Piazza San Giovanni a Madrid, di meme in meme, la presidente di Fratelli D’Italia è oggi la leader dei conservatori europei e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) “Passo deciso e sorriso smagliante, laamericana è esattamente quello che la grande convention dei Conservatori in Florida si aspettava di vedere”, scrive oggi ““, il quotidiano on line diretto da Enrico, che dedica alla partecipazione della presidente di Fratelli d’Italia alla convention americana un lungo articolo. Una disamina articolata del “peso” internazionale che lasta ritagliandosi tra i partiti Conservatori di tutto il mondo anche grazie a una attività sempre più intensa all’estero, che l’aveva già portata alla leadership dell’Ecr in Europa. “I’mgli Usa “Da Piazza San Giovanni a Madrid, di meme in meme, la presidente di Fratelli D’Italia è oggi la leader dei conservatori europei e ...

SecolodItalia1 : “I’m Giorgia”, la Meloni sorridente conquista gli Usa. “Open” di Mentana parla di “trionfo” - Alberind44 : @GiorgiaMeloni G I U S T I S S I M O Bravissima Giorgia, tutti si schiariscano le idee Dopo 20 e più anni in Afgani… - FrancescoMont : @Open_gol Quando ho letto I'm Giorgia pensavo fosse @lercionotizie - infoitinterno : «I'm Giorgia». Il format Meloni si fa strada anche tra i Repubblicani americani - Open - claudiazeni1 : RT @_DAGOSPIA_: I AM GIORGIA, I AM AMERICAN! – LA MELONI A STELLE E STRISCE SI PRENDE GLI APPLAUSI DELLA CPAC -

