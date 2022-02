Ilary Blasi guarda Totti a C’è posta per te: un’altra prova della “non crisi” (Di domenica 27 febbraio 2022) In questa ultima settimana di cose sul loro conto, Ilary Blasi e Francesco Totti, ne hanno dovute leggere. Sul loro matrimonio si è detto e scritto un po’ di tutto. Si stenta a credere che i giornalisti abbiano potuto ricostruire per filo e per segno, i motivi di una profonda crisi, dare persino i nomi delle due persone che avrebbero fatto parte della nuova vita di Ilary e Francesco senza che niente di quello che è stato raccontato, fosse vero. E’ mai possibile che non ci sia nulla di reale in tutte le indiscrezioni trapelate in questi giorni? Totti è stato il solo a parlare in questi giorni ma si è limitato a etichettare tutto con una classica espressione “fake news” dimenticando però di dirci quali delle tante cose raccontate, lo fosse. La crisi, la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022) In questa ultima settimana di cose sul loro conto,e Francesco, ne hanno dovute leggere. Sul loro matrimonio si è detto e scritto un po’ di tutto. Si stenta a credere che i giornalisti abbiano potuto ricostruire per filo e per segno, i motivi di una profonda, dare persino i nomi delle due persone che avrebbero fatto partenuova vita die Francesco senza che niente di quello che è stato raccontato, fosse vero. E’ mai possibile che non ci sia nulla di reale in tutte le indiscrezioni trapelate in questi giorni?è stato il solo a parlare in questi giorni ma si è limitato a etichettare tutto con una classica espressione “fake news” dimenticando però di dirci quali delle tante cose raccontate, lo fosse. La, la ...

