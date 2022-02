Il solco della guerra: fra i politici italiani chi sta con chi nella questione ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Chi lo avrebbe mai detto. Un po' come per la pandemia, ma neppure troppo paradossalmente in modo ancora più drammatico, il 'chi sta con chi' - rispetto al popolo aggredito, quello ucraino, e allo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Chi lo avrebbe mai detto. Un po' come per la pandemia, ma neppure troppo paradossalmente in modo ancora più drammatico, il 'chi sta con chi' - rispetto al popolo aggredito, quello ucraino, e allo ...

Advertising

ettoremaria : RT @MariaStellabra: Il solco della guerra. Il chi sta con chi rispetto alla guerra in Ucraina cambia anche la politica italiana https://t.c… - GiovaKasanova : @Jurgen__K Sempre nel solco della pacatezza e della rivalità storica?????? - ettoremaria : Il solco della guerra. Il chi sta con chi rispetto alla guerra in #Ucraina cambia anche la politica italiana. Il mi… - ettoremaria : Il solco della guerra. Il chi sta con chi rispetto alla guerra in Ucraina cambia anche la politica italiana - L'uov… - ettoremaria : Il solco della guerra. Il chi sta con chi rispetto alla guerra in Ucraina cambia anche la politica italiana - L'uov… -