Il rublo crolla sui mercati asiatici, Mosca raddoppia i tassi d’interesse. Sberbank a rischio fallimento in Slovenia e Croazia (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove sanzioni del G7 che colpiscono le banche e la Banca centrale russa scatenano una corsa al contante, in cerca soprattutto di dollari Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove sanzioni del G7 che colpiscono le banche e la Banca centrale russa scatenano una corsa al contante, in cerca soprattutto di dollari

riotta : Il rublo crolla del 28% in uno storico meltdown per sanzioni #Ucraina. Putin blocca vendite asset stranieri prima del crollo Borse. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Quinta notte di scontri, stamani il via ai negoziati tra Kiev e Mosca. Il rublo crolla in Borsa #ANSA - pietroraffa : Nuovo tonfo del rublo dopo le nuove sanzioni contro Mosca. La valuta russa perde quasi il 20% sul biglietto verde e… - cosmico77 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Quinta notte di scontri, stamani il via ai negoziati tra Kiev e Mosca. Il rublo crolla in Borsa #ANSA https://… - RafVitale79 : RT @ComVentotene: Il #rublo crolla e i tassi d'interesse della banca centrale russa sono stati portati dal 9,5 al 20%. Il principale nemic… -