Il prossimo 27 marzo torna la Granfondo della Vernaccia (Di domenica 27 febbraio 2022) torna il ciclismo e tutti in sella a pedalare il 27 marzo nella tradizionale 'Granfondo della Vernaccia di San Gimignano'. Uomini e donne. Per respirare aria di sport nazionale e internazionale in ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022)il ciclismo e tutti in sella a pedalare il 27nella tradizionale 'di San Gimignano'. Uomini e donne. Per respirare aria di sport nazionale e internazionale in ...

Advertising

Pontifex_it : Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la #pace: i credenti s… - GiovanniToti : Questa sera alle 19 il Palazzo della @RegLiguria si illuminerà con i colori della bandiera ucraina. E si accenderà… - RegLiguria : QUESTA SERA ALLE 19 IL PALAZZO DELLA REGIONE LIGURIA SARA' ILLUMINATO CON LA BANDIERA UCRAINA IN SEGNO DI SOLIDARIE… - CorriereAlbaBra : «Insieme ai credenti di ogni religione e ad ogni uomo e donna di buona volontà, raccogliamo l’invito di papa France… - gdome1868 : RT @alexmagnicxc: Dai che anche Febbraio sta per finire , ringraziamo Vanessa Ladarei centoxcento che ce lo fa piacevolmente notare . Se gu… -