Il Pensiero di don Bosco per oggi 27 Febbraio 2022 – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “I due sostegni più forti a reggervi e camminare per la strada del Cielo”. Caro Don Bosco, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 27 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “I due sostegni più forti a reggervi e camminare per la strada del Cielo”. Caro Don, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ginevra61363340 : Ma come fate a credere a quello che lui ha detto a soleil.. E lo avete visto anche con don che quando lo mettono so… - FabrizioMauri4 : @Don_Lazzara @NamanTarcha Ma è difficile pensare alla pace quando qualcuno invade il tuo Paese cercando di indottrinati con il suo pensiero. - RoxyRosaliaR : 'Si rt il pensiero non la persona. No, Si rt la persona non il pensiero.' Ecco Figurarsi se vi rt Pensierini e f… - crociangelini : RT @UniMC: Da Rostov sul Don, ai confini con l'#Ucraina, il nostro @donato_mulargia, speaker di @RadioUniMc. Il nostro pensiero va a lui e… - UniMC : Da Rostov sul Don, ai confini con l'#Ucraina, il nostro @donato_mulargia, speaker di @RadioUniMc. Il nostro pensier… -