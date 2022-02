Il nuovo modello di istruzione professionale di alto livello (Di domenica 27 febbraio 2022) di Claudio Quintano* E’ pronta la legiferazione del processo di istruzione professionale ad alto livello imperniato sul riorganizzato Istituto Tecnico Superiore (ITS) voluto da Draghi e Bianchi nel PNRR. Strumento capace di ridurre drasticamente i tempi della transizione scuola lavoro (TSL), di contrastare la presenza dei senza impiego che non studiano né si formano (NEET) e dell’abbandono scolastico voluto dalla legge che ha varato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il provvedimento di riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ritorna alla Camera, si sappia non per contrasti tra le forze politiche ma, semmai, per dare un segno di maturità parlamentare nel contribuire a rafforzare la capacità che lo strumento adottato, non sia soltanto migliorato, rispetto al passato, ma che possa essere un vero e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) di Claudio Quintano* E’ pronta la legiferazione del processo diadimperniato sul riorganizzato Istituto Tecnico Superiore (ITS) voluto da Draghi e Bianchi nel PNRR. Strumento capace di ridurre drasticamente i tempi della transizione scuola lavoro (TSL), di contrastare la presenza dei senza impiego che non studiano né si formano (NEET) e dell’abbandono scolastico voluto dalla legge che ha varato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il provvedimento di riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ritorna alla Camera, si sappia non per contrasti tra le forze politiche ma, semmai, per dare un segno di maturità parlamentare nel contribuire a rafforzare la capacità che lo strumento adottato, non sia soltanto migliorato, rispetto al passato, ma che possa essere un vero e ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Benvenuto #Seabird2 ?? È già operativo il nostro nuovo aereo, stesso modello di #Seabird1. Con entrambi faremo o… - young4young : Anche la piazza di Roma si unisce al coro dei pacifisti che chiede un nuovo modello sociale, senza guerre.… - BIOLLAMOTORS : 6114220 OVER RANGE MALOSSI 2000 PIAGGIO ZIP 50 2T 2000-> - baloi361 : RT @SpallinoPaolo: Grazie ad un governo di cialtroni, paghiamo ancora come tassa sulla benzina le accise risalenti persino alla guerra di… - broby68 : Da ENEA nuovo modello per stimare l’evoluzione del livello del Mar Mediterraneo -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo modello Sofia Goggia, il romanzo di una campionessa La lista dei suoi infortuni è impressionante: 2009 il ginocchio, 2010-11 nuovo infortunio al ... Un modello, un mito, forse un sogno per tanti di noi assiepati al bordo-pista della vita. Ma è importante ...

Fire TV Stick 4K con nuovo telecomando al minimo storico 34,99 (invece di 59,99) ...99 euro nella versione più recente, quindi quella con il nuovo telecomando che fornisce accesso ... Il modello da 256 GB disponibile a 1187 e arriva il 28 Febbraio.

Call off stock e nuovo modello Intrastat 2022 Fiscoetasse Le newsletter sono il futuro dell’editoria? in cui il vecchio modello basato sui click e la viralità viene superato in favore di spazi che offrono logiche meno feroci e garantiscono forme di guadagno differenti. È ancora da capire come si ...

Paternò: la partita incerta tra Pannitteri, Virgolini e Naso. Ma senza riconciliazione sarà una brutta campagna elettorale Ormai manca poco. I candidati sciolgono le ultime riserve. Solo gli ultimi tre mesi e tra la fine di maggio e i primi di giugno si capirà chi sarà il nuovo sindaco della città di Paternò: con la confe ...

La lista dei suoi infortuni è impressionante: 2009 il ginocchio, 2010-11infortunio al ... Un, un mito, forse un sogno per tanti di noi assiepati al bordo-pista della vita. Ma è importante ......99 euro nella versione più recente, quindi quella con iltelecomando che fornisce accesso ... Ilda 256 GB disponibile a 1187 e arriva il 28 Febbraio.in cui il vecchio modello basato sui click e la viralità viene superato in favore di spazi che offrono logiche meno feroci e garantiscono forme di guadagno differenti. È ancora da capire come si ...Ormai manca poco. I candidati sciolgono le ultime riserve. Solo gli ultimi tre mesi e tra la fine di maggio e i primi di giugno si capirà chi sarà il nuovo sindaco della città di Paternò: con la confe ...