Il Napoli piega la Lazio allo scadere e aggancia il Milan

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di enorme importanza per il, che nel posticipo dell'Olimpico si impone per 2-1 all'ultimo respiro su unache avrebbe probabilmente meritato un punto. I gol tutti nel secondo tempo: Pedro risponde a Insigne, poi nel recupero Fabian Ruiz firma il successo che porta ilin testa alla classifica, a pari merito col. Il primo squillo è dei padroni di casa, i quali sfiorano il vantaggio al 6? quando Luis Alberto calcia fuori di prima intenzione da ottima posizione dopo un assist al bacio dalla destra di Felipe Anderson. Tre minuti dopo lo spagnolo serve in area Immobile che stoppa bene ma conclude a lato in allungo. Il bomber biancoceleste ci riprova al 21? con un bel destro a giro con cui lascia impietrito Ospina, ma la sfera che termina alta di poco. I partenopei sembrano ...

Italpress

Il Napoli non spreca l'occasione: dopo una partita al cardiopalma, la squadra di Spalletti piega per 2 - 1 in extremis la Lazio all'Olimpico nel posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A