Il modernissimo Pontorno

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il grande pittore fiorentino del Cinquecento è stato di impressionante contemporaneità nelle sue rappresentazioni, mai accademiche, sempre alla ricerca di una vibrazione vitale. Lo dimostrano i suoi disegni preparatori, che fanno parte del Fondo Corsini, e adesso si possono scoprire all’Istituto centrale per la grafica di Roma. Un amico pittore mi invia d’improvviso un disegno sul telefono, con il commento: «Proto Picasso». Ha ragione. Ma io gli rispondo: «Pontormo». E ho ragione. È un dialogo in codice, ma serve a intendere come l’arte non progredisce, ma risponde a una condizione interiore negli artisti in cui più forte è la vita della forma, un’emozione profonda davanti alle cose. Non se ne dubita per Picasso, la cui libertà è insita nello spirito dei tempi. E dunque da lui ci si attende di tutto, ma non da un pittore del Cinquecento che esprime la sua incondizionata fedeltà a ...