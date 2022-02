Il Leeds esonera Bielsa | decisivo il 4-0 contro il Tottenham di Conte

(Di domenica 27 febbraio 2022) Marcelonon è più l’allenatore delUnited. Il tecnico argentino aveva preso la guida del club inglese a giugno del 2018, e lascia la squadra due punti sopra la zona retrocessione. Conilè arrivato nono la scorsa stagione, al ritorno in Premier League dopo 16 anni di assenza. La sconfitta per L'articolo

... da poco sulla panchina dell'Aston Villa, non si sono giocate Liverpool -, Burnley - Everton ... il tempo è finito: il Manchester United loIl City domina, si addormenta e poi stravince: 6 ...... da poco sulla panchina dell'Aston Villa, ieri non si sono giocate Liverpool -, Burnley - ... il tempo è finito: il Manchester United loBrexit, un anno dopo: per sei elettori britannici ...Marcelo Bielsa non è più l’allenatore del Leeds United. Il tecnico argentino aveva preso la guida del club inglese a giugno del 2018, e lascia la squadra due punti sopra la zona retrocessione. Con ..."Il Leeds United può confermare che il club si è separato dall'allenatore Marcelo Bielsa", questo il messaggio pubblicato dal Leeds United sul proprio account Twitter per annunciare l'esonero di Biels ...