Il grido del Cuoio contro la guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Cuoio ha alzato la voce contro la guerra. L'ha fatto a Santa Croce, epicentro del Comprensorio, terra che saputo, superando difficoltà, essere esempio di integrazione e lavoro. Dall'Anpi alla Cgil, ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilha alzato la vocela. L'ha fatto a Santa Croce, epicentro del Comprensorio, terra che saputo, superando difficoltà, essere esempio di integrazione e lavoro. Dall'Anpi alla Cgil, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | In Ucraina è 'guerra', 'tutti sono responsabili per questo, per quello che succederà ora. Tutti possono a… - borghi_claudio : @carolpantanifi @furiaceca_11 @LABayARetroM @CitriniEmma @acaitaliasati @agiusti2 @ItaloSign @RenzoCianchetti Dando… - Frankf1842 : RT @DomaniGiornale: #Ucraina Quello che traspare in questi video è soprattutto il senso di preoccupazione dei leader del centrodestra... A… - Naz_Pontedera : Il grido del Cuoio contro la guerra - D4Sn0w : Avanti! Gridò #Putin dai sotterranei del bunker, e la prima linea al fronte morì. I generali seduti nelle retrovie… -