Il governo chiede agli italiani in Russia di rientrare e si prepara a bloccare i voli italiani ed europei verso Mosca

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In queste ore ilitaliano stando ai cittadiniindi lasciare il paese: la comunicazione ufficiale arriverà domani. La decisione segue quella già presa dalamericano e da quello francese. Ieri sono stati cancellati moltiprovenienti dalladopo che parecchi stati hanno deciso di chiudere lo spazio aereoaerei di linea russi. Ora l'Italia (con altri paesi) ha intenzione di chiudere anche idiretti ine per questo stando ai suoi cittadini di cercare diil più in fretta possibile, per evitare poi problemi in fase di rimpatrio. La misura adottata da Roma si aggiunge alle tante sanzioni ...